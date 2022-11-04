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Лекция о бронхиальной астме для пульмонологов и терапевтов прошла в Пскове

В Пскове прошла лекция о бронхиальной астме. Фото: «ВКонтакте»

Вчера, 3 ноября, в псковском отеле «Покровский» состоялась лекция на тему «Как лечить бронхиальную астму своевременно и эффективно». Об этом ПАИ рассказала главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

В лекции приняли участие пульмонологи и терапевты Пскова. На ней подробно были разобраны вопрос диагностики бронхиальной астмы и последние рекомендации GINA — Глобальная инициатива по бронхиальной астме.

«Я рассказала о терапии пациентов с тяжёлой формой бронхиальной астмы и о доступной для них биологической терапии в инфекционной больнице. Также привела примеры пациентов, которым назначение такой терапии спасло жизнь и избавило от терапии системными стероидами.
Поделилась с коллегами новостями с XXXII Национального конгресса по болезням органов дыхания, который состоялся в октябре», — сказала главврач.

Разбавила лекцию игра в «Портреты пациентов» (адаптированный вариант «Своей игры») по бронхиальной астме.

«Спасибо организаторам за приглашение и обмен опытом. Было очень интересно и познавательно. Именно живое общение и обсуждение, способность выслушать любого и обсудить все точки зрения имеют большое значение», — подытожила встречу Анастасия Повторейко.

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