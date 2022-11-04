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Общество

Новый судья получила назначение в Псковский городской суд

В Псковский городской суд получила назначение новый судья, сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2022 № 790 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области» судьёй Псковского городского суда назначена Ольга Цветкова.

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