Новый судья получила назначение в Псковский городской суд
В Псковский городской суд получила назначение новый судья, сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2022 № 790 «О назначении судей федеральных судов и о представителе Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Ярославской области» судьёй Псковского городского суда назначена Ольга Цветкова.
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