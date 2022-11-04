Профсоюз ВЛГАФК вышел на осенний субботник
В конце октября члены профсоюза Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) приняли активное участие в осеннем месячнике по благоустройству территорий муниципального образования «Город Великие Луки». Об этом ПАИ сообщили в самой академии.
В мероприятии приняло участие около 80 человек.
Взяв необходимый инвентарь, стали приводить территории в порядок. Были убраны:
- вузовская территория
- участки городской территории, прилегающие к стадиону по ул. Клевцова
- откос от станции переливания крови до маслосырбазы по ул. Л Чайкиной
Проведена большая работа по
- очистке территории и придорожных газонов от мусора и листьев
- уборке несанкционированных свалок и навалов мусора
- сбор мусора в мешки для вывоза.
Студенты остались довольны проделанной работой, сообщают организаторы субботника.
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