Профсоюз ВЛГАФК вышел на осенний субботник

21:48, 04 ноября 2022, ПАИ

В конце октября члены профсоюза Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) приняли активное участие в осеннем месячнике по благоустройству территорий муниципального образования «Город Великие Луки». Об этом ПАИ сообщили в самой академии.

В мероприятии приняло участие около 80 человек.

Взяв необходимый инвентарь, стали приводить территории в порядок. Были убраны:

вузовская территория

участки городской территории, прилегающие к стадиону по ул. Клевцова

откос от станции переливания крови до маслосырбазы по ул. Л Чайкиной

Проведена большая работа по

очистке территории и придорожных газонов от мусора и листьев

уборке несанкционированных свалок и навалов мусора

сбор мусора в мешки для вывоза.



Студенты остались довольны проделанной работой, сообщают организаторы субботника.