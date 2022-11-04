Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Страна и мир

В Латвии украинцы открыли ресторан с меню на русском языке

Меню на русском языке от украинцев в Латвии. Фото Telegram

 

В Риге на улице Петерсалас открылся новый ресторан украинской кухни SHO. Заведение является продолжением успеха украинских беженцев, открывших этим летом свой первый ресторан в Бигауньциемсе. Об этом пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии».

Репортаж из нового рижского кафе, однако, вызвал у нацпатриотов приступ истерики: на одной из фотографий было запечатлено меню, где помимо латышского обнаружился ещё и русский язык. Мало того, русские названия стояли на первом месте.

«Смотрите, какие там языки и какова их иерархия», — делится фотографией Харис. 

«Украинцы ещё приложат руку к русификации Латвии», — негодует DS Latvija. 

«Во-первых, по-русски, потом по-латышски. А на украинском вообще нет. Эти основатели украинского ресторана приехали или ЛНР/ДНР?» — возмущается депутат Сейма Эдвинс Шноре. 

Главная русофобка Латвии поэтесса Лиана Ланга и её верный вассал, учитель музыки Марцис Кулис, тут же традиционно донесли о случившемся в Центр госязыка. 

А редакция ПАИ посчитала и решила, что цены приемлемые:
– борщ — 5 евро (308 рублей),
– форшмак по-Одесски — 6,5 евро (400 рублей),
– ассорти из сала — 7 евро (431 рубль).

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 ноября 2022

В Латвии украинцы открыли ресторан с меню на русском языке
04 ноября 2022

Американцы выстроились в огромные очереди, надеясь получить миллиард долларов
03 ноября 2022

Параллельный импорт пока не касается кинопродукции Marvel, Disney Pixar, DC Comics
01 ноября 2022

Украинцам предложили перезимовать в деревнях и сёлах
31 октября 2022

В ноябре псковичи улетают греться в Турцию, Египет и ОАЭ
31 октября 2022

Глава Минфина заявил, что в России «нашли противоядие» от санкций
31 октября 2022

В Эстонии расширят охраняемую зону на границе с РФ
31 октября 2022

Huawei планирует окончательно покинуть рынок России

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...