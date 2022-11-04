В Латвии украинцы открыли ресторан с меню на русском языке

23:34, 04 ноября 2022, ПАИ

В Риге на улице Петерсалас открылся новый ресторан украинской кухни SHO. Заведение является продолжением успеха украинских беженцев, открывших этим летом свой первый ресторан в Бигауньциемсе. Об этом пишет Telegram-канал «Шпроты в изгнании. Новости Латвии».

Репортаж из нового рижского кафе, однако, вызвал у нацпатриотов приступ истерики: на одной из фотографий было запечатлено меню, где помимо латышского обнаружился ещё и русский язык. Мало того, русские названия стояли на первом месте.

«Смотрите, какие там языки и какова их иерархия», — делится фотографией Харис.

«Украинцы ещё приложат руку к русификации Латвии», — негодует DS Latvija.

«Во-первых, по-русски, потом по-латышски. А на украинском вообще нет. Эти основатели украинского ресторана приехали или ЛНР/ДНР?» — возмущается депутат Сейма Эдвинс Шноре.

Главная русофобка Латвии поэтесса Лиана Ланга и её верный вассал, учитель музыки Марцис Кулис, тут же традиционно донесли о случившемся в Центр госязыка.

А редакция ПАИ посчитала и решила, что цены приемлемые:

– борщ — 5 евро (308 рублей),

– форшмак по-Одесски — 6,5 евро (400 рублей),

– ассорти из сала — 7 евро (431 рубль).