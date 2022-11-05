Великолукский механико-технологический колледж принял участие в митинге, посвящённом Дню народного единства
4 ноября, в День народного единства, учащиеся и преподаватели ГБПОУ ПО «Великолукский механико-технологический колледж» приняли активное участие в традиционном праздничном шествии, сообщили ПАИ в учебном заведении.
Во главе с преподавателем Николаем Потёмкиным студенты и преподаватели колледжа прошли в праздничной колонне по проспекту Ленина до главной площади города, где стали участниками торжественного митинга «Мы вместе», посвящённого празднику, а также посмотрели концерт «Россия — моя страна», на котором выступили творческие коллективы города на Ловати.
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Великолукский механико-технологический колледж принял участие в митинге, посвящённом Дню народного единства
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