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Общество

Каждый десятый россиянин планирует отправиться в новогодний тур

О планах россиян на новогодние праздники стало известно благодаря опросу, проведённому российской гостиничной сетью AZIMUT Hotels совместно с сервисом «Яндекс», результаты исследования опубликовало издание «Мослента».

«Абсолютное большинство опрошенных (66,8 %) не планируют никаких поездок в праздники, 20,4 % пока не определились, а в новогоднее путешествие собираются 12,6 % респондентов», — говорится в итоговом материале.

Из тех, кто планирует поездку на новогодние праздники, определились с направлением, а значит, и с бюджетом на поездку 27,5 %. Согласно результатам опроса, средний бюджет на новогодний отпуск у 69,9 % опрошенных составляет 50 тысяч рублей, у 14,1 % — 100 тысяч, а у 16 % — более 100 тысяч рублей.

Из тех, кто собирается в новогоднее путешествие, всего 38,5 % уедут за границу, а 61,5 % отправятся в путешествие по России. На сегодняшний день наибольшей популярностью среди туристов пользуются следующие направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красная Поляна, Казань и Ярославль.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объясняет возросший спрос на новогодние туры внутри России тем, что сейчас они дешевле, чем зарубежные.

Примечательно, что только 5,5 % респондентов уже забронировали отель или тур на праздники. Большинство — 50,3 % — планирует сделать это в ближайшие две-три недели, а 44,3 % — уже ближе к Новому году.

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