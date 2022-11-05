До 4 градусов тепла ожидается в Псковской области сегодня
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 5 ноября. Об этом сообщается в официальном канале региона в Telegram.
Температура по области днём от -1 до +4 градусов, ночью — от -5 до 0 градусов. Атмосферное давление высокое.
Будет дуть ветер юго-восточного и южного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
05 ноября 2022
Вознаграждение в размере 10 тысяч рублей обещает хозяйка за пропавшего в Псковском районе кота