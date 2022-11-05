До 4 градусов тепла ожидается в Псковской области сегодня

11:00, 05 ноября 2022, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 5 ноября. Об этом сообщается в официальном канале региона в Telegram.

Температура по области днём от -1 до +4 градусов, ночью — от -5 до 0 градусов. Атмосферное давление высокое.

Будет дуть ветер юго-восточного и южного направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.