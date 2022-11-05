Вознаграждение в размере 10 тысяч рублей обещает хозяйка за пропавшего в Псковском районе кота

12:26, 05 ноября 2022, ПАИ

Крупное денежное вознаграждение обещает женщина за своего пропавшего в Псковском районе кота. Пост об этом был размещён в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

«Потерялся кот по кличке Ваня 3 сентября 2022 года около пос. Тямша, в деревне Пономарёво. Спасибо всем неравнодушным людям! Гарантируем вознаграждение 10 000 руб. Очень скучаем и беспокоимся за любимца !

Кот убежал 3 сентября в деревне Пономарёво, деревня находится в 4 км от пос. Тямша. Кот кастрирован. Может бояться людей. Крупный, пушистый. Ласковый. Домашний, деревенский. Умеет ловить мышей и птичек. Убежал из незнакомого для него места», — написала хозяйка кота.

