Пропавшего в Дедовичском районе мужчину разыскивает полиция

13:52, 05 ноября 2022, ПАИ

Полиция Дедовичского района разыскивает Суворова Александра Игоревича 1985 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По имеющимся у полиции данным, Александр Суворов, житель деревни Городовик Дедовичского района, 27 августа 2015 года ушёл из дома в неизвестном направлении, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении А. И.Суворова, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам (8 811-36) 9-15-87 или 02.