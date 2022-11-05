Пропавшего в Дедовичском районе мужчину разыскивает полиция
Полиция Дедовичского района разыскивает Суворова Александра Игоревича 1985 года рождения, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.
По имеющимся у полиции данным, Александр Суворов, житель деревни Городовик Дедовичского района, 27 августа 2015 года ушёл из дома в неизвестном направлении, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении А. И.Суворова, просят обратиться в МО МВД России «Дедовичский» по телефонам (8 811-36) 9-15-87 или 02.
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