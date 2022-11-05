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Общество

Псковские брейкеры одержали победу на крупнейшем чемпионате России

Псковская команда XO CREW одержала победу в крупнейшем чемпионате Russian Open Breaking Championships.

С 4 по 6 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве проходит знаковое событие в мире российского брейкинга — крупнейший чемпионат Russian Open Breaking Championships. 

В соревнованиях принимают участие лучшие танцоры России и мира.

По итогам первого соревновательного дня в спортивной дисциплине «брейкинг – командные соревнования» юноши и девушки в возрасте 10-15 лет приняла участие 71 команда. Победу одержали XO CREW (г. Псков). 

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