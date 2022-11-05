Первый за 20 лет турнир по настольному теннису прошёл в Великих Луках

16:21, 05 ноября 2022, ПАИ

Турнир по настольному теннису среди детей прошёл в Великих Луках. Последний раз подобные соревнования проходил здесь 20 лет назад, сообщает газета Luki-news.

В абсолютной категории первое место занял Артём Николаев, второе — Артём Кремков, третье — Иван Лузин.

В категории до 14 лет на первом месте Лев Бугаев, на втором — Егор Добровольцев, на третьем — Максим Кабак.

Первое место в возрастной категории до 10 лет занял Вадим Бугаев, среди девушек до 14 лет — Мария Муравьева.

Все победители были награждены грамотами и ценными подарками.