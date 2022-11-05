50 человек выздоровели от COVID-19 за сутки в Псковской области

17:54, 05 ноября 2022, ПАИ

50 человек выздоровело от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, всего — 123 010, сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период пандемии в области было подтверждено 125 219 случаев заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 заболело 15 человек. При этом за последние 24 часа один человек умер от коронавируса (всего с начала пандемии скончалось 1 938 человек).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40953/5,

Великие Луки – 18199/2,

Бежаницкий район – 1607/0,

Великолукский район – 2844/1,

Гдовский район – 2250/0,

Дедовичский район – 3081/1,

Дновский район – 1019/0,

Красногородский район – 1128/0,

Куньинский район – 1065/0,

Локнянский район – 1207/0,

Невельский район – 5634/0,

Новоржевский район – 1348/0,

Новосокольнический район – 3305/0,

Опочецкий район – 3834/0,

Островский район – 6090/5,

Палкинский район – 1267/0,

Печорский район – 2971/0,

Плюсский район – 1972/0,

Порховский район – 4551/0,

Псковский район – 9698/0,

Пустошкинский район – 1579/1,

Пушкиногорский район – 1793/0,

Пыталовский район – 1922/0,

Себежский район – 2992/0,

Струго-Красненский район – 2118/0,

Усвятский район – 746/0.

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.