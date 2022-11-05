В Островской гимназии прошёл сеанс одновременной игры в шахматы

18:19, 05 ноября 2022, ПАИ

Сеанс одновременной игры в шахматы прошёл в Островской гимназии, сообщает газета «Островские вести».

Для многих гимназистов шахматы стали любимой интеллектуальной игрой. В сеансе одновременной игры приняли участие представители всех классов, за своих игроков дружно болели группы поддержки.

«Ребята играли с азартом. Обдумывали каждый ход, записывали партии. Следует отметить, что некоторые шахматисты вели свою партию несколько часов до победного конца», — отметила педагог-организатор Галина Евстратова.

В организации и проведении игры активное участие приняли Святослав Егоров, Арина Крестенкова, Алексей Логинов, Владислав Абрамов, Александр Кузьмин.