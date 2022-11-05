Семинар для педагогов прошёл в Новосокольниках

18:36, 05 ноября 2022, ПАИ

На базе средней школы Новосокольников прошёл семинар на тему «Система работы школы по обучению и воспитанию учащихся с ОВЗ». Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Новосокольнический край».

Участниками семинара стали педагоги Новосокольнического и Куньинского районов. Учителя приняли участие в психологическом тренинге «Профилактика эмоционального выгорания педагогов», который разработала и провела психолог из Великих Лук Елена Тархова.

На семинаре выступили заместители директора школы Ольга Николаева и Светлана Рачеева. Практическая часть была посвящена методике работы учителей с детьми из классов ОВЗ. Марина Анатольевна Попова, используя приёмы мнемотехники, раскрыла все секреты числа 10 в своём 1-м «Д» классе. Учитель-логопед Анастасия Некрасова на занятии с 4-м «Д» классом на тему «Образование имён прилагательных» погрузила всех в осенний мир с помощью элементов логоритмики, нейрогимнастики, музыкотерапии и массажа.

Участники семинара наметили планы дальнейшего сотрудничества.