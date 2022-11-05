Студенты ОМК продемонстрировали физическую подготовку

19:43, 05 ноября 2022, ПАИ

Студенты Островского многопрофильного колледжа выбирают здоровый образ жизни и доказывают это спортивными результатами, сообщает газета «Островские вести».

В преддверии Дня народного единства студенты первого и второго курсов ОМК приняли участие в традиционном спортивном празднике «Золотая осень», который был подготовлен руководителем физического воспитания Еленой Малаховой при поддержке кураторов всех групп.

Ребята бежали кросс, участвовали в спортивных эстафетах и показали хорошие результаты, а это говорит о том, что они дружат со спортом. Во время мероприятия юноши и девушки не только продемонстрировали физическую подготовку и выносливость, но и получили хорошее настроение и заряд бодрости.