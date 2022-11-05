873 эксклюзивные игрушки представлены в музее Изборска

19:57, 05 ноября 2022, ПАИ

В музее-заповеднике «Изборск» недавно появилась коллекция глиняных и деревянных игрушек, сообщает Telegram-канал «Псковский государственный университет».

Дымковские барышни, яркие филимоновские всадники, каргопольские звери, загадочные свистульки из села Абашево Пензенской области — всего в общей сложности 873 игрушки. Эту коллекцию всю свою жизнь собирал преподаватель Московского государственного университета культуры и искусств Николай Поляков. После его смерти семья передала игрушки в дар музею.

Теперь коллекцию можно увидеть в экспозиции «Русские и сето. Одна земля, общая история» в доме купца Шведова (Изборск, улица Печорская, 32).

«А вчера игрушки помогли студентке ПсковГУ Анастасии Поповой познакомить гостей всероссийской акции «Ночь искусств» с псковскими сказками. Тёплый семейный вечер прошёл с большим успехом», — поделились в сообщении сотрудники музея.