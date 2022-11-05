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Общество

Пациенты великолукской больницы довольны качеством обслуживания

В Великолукском филиале Псковской областной инфекционной клинической больницы подвели итоги социологического опроса. За минувший месяц — с 1 по 31 октября — пролечено 109 человек, в том числе 10 детей. 100 % пациентов прошли анкетирование, посвящённое качеству обслуживания, сообщает группа «Многофункциональный медицинский центр | Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Полученную врачебную помощь, а также работу среднего и младшего медицинского персонала респонденты оценили на 4,85 балла по пятибалльной шкале. Качество поддержания внутреннего порядка в палате, по их мнению, достойно 4,9 балла.

«В целом можно сделать вывод, что отношение пациентов к условиям нахождения в стационаре преимущественно положительное. Даже процент не совсем недовольных питанием уменьшился по сравнению с сентябрем: в этот раз респонденты оценили [пищу] на 4,8 балла по пятибалльной шкале», — сообщается в группе.

Соблюдение этики и культуры общения со стороны медицинского персонала получило 4,9 балла. Пациенты отмечали профессионализм, отзывчивость и внимательное отношение специалистов.

 Ни один пациент не поставил оценку ниже 4 баллов. В 26 анкетах были благодарственные слова, адресованные врачам и медицинскому персоналу.  О недостатках сообщено не было.

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