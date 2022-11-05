Спальные мешки для солдат изготавливают в Пскове

21:23, 05 ноября 2022, ПАИ

Псковская швейная фабрика изготавливает спальные мешки для военных, оказавшихся в зоне действия СВО, сообщает Telegram-канал «Псков онлайн».

Дивизия обратилась к работникам с просьбой помочь тем, кто будет участвовать в зоне специальной военной операции.

«Это не совсем наш классический ассортимент», — пояснила работница швейной фабрики. Несмотря на это, все поддержали идею оказать посильную помощь ребятам.

Мастерицы выходят в дополнительные смены, чтобы помочь бойцам. В мешки они вкладывают небольшое послание — сердце с заветными словами «Мы с вами».