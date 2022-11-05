Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День памяти погибших животных отмечают сегодня в мире

6 ноября по инициативе ряда зоозащитных организаций был учреждён неофициальный праздник, а точнее – день памяти. Он получил название Международный день памяти животных, погибших от рук человека, сообщает сайт calend.ru.

История дала миру немало образцов беспримерного и бескорыстного служения животных человеку, не говоря уже о том, что часть представителей животного мира по-прежнему служат для него пищей, а также используются для изготовления одежды.

Однако, даже закрывая глаза на эту реальность, которая для многих людей неприемлема, остаётся целая череда примеров, когда человеческая деятельность сознательно или косвенно ведёт к гибели представителей животного мира. Животные гибли и гибнут во время войн и военных конфликтов, неся службу вместе с людьми, погибая во имя целей человека. Нерациональные примеры природопользования ставят под угрозу ареалы обитания многих представителей фауны, лишая их среды обитания и пищи.

Многие научные медицинские открытия совершаются после того, как проходят череду опытов на животных. Промысел животных и представителей живого мира океана также далёк от рациональных принципов и сопровождается гибелью тех видов, которые не являются целью промысла.

Многие редкие животные и птицы являются частью теневого сектора торговли, подвергаясь мучениям при вылове и дальнейшей транспортировке, во время которой их гибнет до 60%. В подавляющем большинстве случаев охота, служившая для человека в древности средством пропитания, уже давно превратилась в хобби, суть которого сводится к убийству ради удовольствия. Безответственное отношение к домашним животным, а нередко и просто жестокость уносят тысячи жизней братьев наших меньших…

Человек чтит память отдельных животных, служивших ему верой и правдой, совершавших ради людей подвиги, нередко жертвуя собой. Таким животным устанавливают памятники, им посвящают художественные произведения и документальные фильмы.

6 ноября – особая дата. Представители природоохранных организаций, фондов защиты животных призывают вспомнить всех братьев наших меньших, которые стали жертвой человеческой неосторожности, халатности, безразличия или прихоти.

Международный день памяти животных, погибших от рук человека, – это призыв не только помнить, но и переосмыслить свою деятельность и отношение к окружающему миру, не допуская гибели и страданий живых существ, так же, как и человек, являющихся частью этого мира!

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 ноября 2022

В Крыму на горе Ай-Петри произошёл пожар

05 ноября 2022

ФОТОФАКТ Ремонт дороги в Палкино

05 ноября 2022

Спальные мешки для солдат изготавливают в Пскове
05 ноября 2022

ВИДЕО «Тема недели»: Память не зароешь
05 ноября 2022

Капитальный ремонт кровель проводят в Острове
05 ноября 2022

873 эксклюзивные игрушки представлены в музее Изборска
05 ноября 2022

Студенты ОМК продемонстрировали физическую подготовку
05 ноября 2022

Клуб «Семицветик» навёл порядок около библиотеки в Острове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...