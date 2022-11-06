Россиян предупредили о потере соцвыплат и субсидий

10:22, 06 ноября 2022, ПАИ

Россияне с крупными вкладами в банках рискуют потерять соцвыплаты и субсидии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на старшего управляющего партнёра юридической компании PG Partners Полину Гусятникову.

Эксперт пояснила, что при назначении пособий на детей, субсидий на оплату ЖКХ, выплат одиноким родителям и других пособий учитывается доход и степень нуждаемости семьи.

«Пособия назначаются малоимущим, то есть тем людям, доход которых ниже прожиточного минимума, установленного в регионе», — сказала Гусятникова агентству «Прайм»

Кроме того, при признании семьи или гражданина малоимущими будет учитываться не только ежемесячный доход, но ещё и имущество и размер банковских вкладов. Поэтому, по её словам, чтобы не лишиться соцвыплат и субсидий, величина банковского вклада не должна превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а ежегодные проценты — одного прожиточного минимума.

21 сентября стало известно, что в сентябре ежедневная аудитория пользователей, интересовавшихся вкладами, выросла на 93 % по сравнению с августом. Аналитики объяснили эту активность сезонным оживлением финансового рынка и окончанием срока размещения краткосрочных вкладов, открытых весной. Чаще всего люди собирались размещать в банке 1 млн рублей (13,29 %), на втором месте вклады размером 500 тыс. рублей (9,14 %), на третьем — 100 тыс. рублей (8,56 %).