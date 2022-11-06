Эксперт рассказал о чудо-свойствах российской спецодежды

10:43, 06 ноября 2022, ПАИ

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Половина спецодежды, производимой в России, через 10-15 лет будет изготавливаться с использованием композитных материалов, благодаря чему она сможет защитить от щёлочи, кислоты и огня, сообщил РИА Новости заместитель директора Центра НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н. Э. Баумана Павел Елизаров.

«С учётом развития композиционных материалов, а также спроса на спецодежду с композитами, которая доказала свою функциональность, комфорт и удобство, можно ожидать на горизонте 10-15 лет занятие половины рынка изделий такой одежды, а на горизонте 20-25 лет — до 100 %», — сказал Елизаров в кулуарах «Национальной технологической революции 20.35».

По его словам, композиционные материалы позволяют производить одежду для конкретной сферы применения с учётом её индивидуальных особенностей. «Одежда из композитов для химической промышленности позволяет защищать специалистов от газообразных, кислотных, щелочных и водных растворов, различных излучений, а также биологических факторов», — привёл он пример.

В свою очередь для спасателей такая одежда обеспечивает защиту от поражающих факторов — от огня, высокой температуры, токсичных веществ, её невозможно порезать или порвать. Вместе с тем такая одежда пропускает воздух и сохраняет здоровый теплообмен, впитывает влагу, она лёгкая и гибкая.

По словам Павла Елизарова, рынок спецодежды в России сегодня четвёртый в мире по ёмкости после США, Китая и Германии. «С начала этого года резко вырос спрос на защитное снаряжение на основе высокопрочных баллистических тканей и композиционных материалов, по отдельным позициям наблюдается рост спроса в 2-3 раза», — отметил специалист.