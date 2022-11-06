Небольшие дожди ожидаются в Псковской области сегодня

11:56, 06 ноября 2022, ПАИ

Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Псковской области сегодня, 6 ноября. Об этом сообщается в официальном канале региона в Telegram.

Температура по области днём от +1 до +6 градусов, ночью — от -4 до 0 градусов. Атмосферное давление низкое.

Будет дуть умеренный южный ветер.