Небольшие дожди ожидаются в Псковской области сегодня
Облачная погода, местами небольшие дожди ожидаются в Псковской области сегодня, 6 ноября. Об этом сообщается в официальном канале региона в Telegram.
Температура по области днём от +1 до +6 градусов, ночью — от -4 до 0 градусов. Атмосферное давление низкое.
Будет дуть умеренный южный ветер.
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