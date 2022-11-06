Михаил Ведерников опубликовал новый выпуск еженедельного обращения

12:30, 06 ноября 2022, ПАИ

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал новое видео из цикла «Еженедельное». В этом цикле глава региона рассказывает о самых значимых событиях, произошедших в Псковской области за последние семь дней.

В свежем видео Михаил Ведерников рассказал о выполнении мобилизационного задания, о единовременных выплатах для мобилизованных, уточнил вопросы, касающиеся осеннего призыва.

Кроме того, в новом видео Михаил Ведерников рассказывает о ситуации с учениями по гражданской обороне и как узнать про бомбоубежища в регионе.