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Общество

10 человек заразились коронавирусом в Псковской области за прошедшие сутки

24 человека выздоровели от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки, всего — 123 034, сообщает официальный Telegram-канал региона.  

За весь период пандемии в области было подтверждено 125 229 случаев заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 заболело 10 человек, при этом за этот период времени ни один человек не умер от коронавируса (всего с начала пандемии скончалось 1 938 человек).

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40963/10,
Великие Луки – 18199/0,
Бежаницкий район – 1607/0,
Великолукский район – 2844/0,
Гдовский район – 2250/0,
Дедовичский район – 3081/0,
Дновский район – 1019/0,
Красногородский район – 1128/0,
Куньинский район – 1065/0,
Локнянский район – 1207/0,
Невельский район – 5634/0,
Новоржевский район – 1348/0,
Новосокольнический район – 3305/0,
Опочецкий район – 3834/0,
Островский район – 6090/0,
Палкинский район – 1267/0,
Печорский район – 2971/0,
Плюсский район – 1972/0,
Порховский район – 4551/0,
Псковский район – 9698/0,
Пустошкинский район – 1579/0,
Пушкиногорский район – 1793/0,
Пыталовский район – 1922/0,
Себежский район – 2992/0,
Струго-Красненский район – 2118/0,
Усвятский район – 746/0.
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

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