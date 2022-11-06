Ополченцев будут готовить в Курской и Белгородской областях

14:03, 06 ноября 2022, ПАИ

Частная военная компания «Вагнер» создаёт центры подготовки ополченцев в Курской и Белогородской областях, организации будут состоять из местных жителей, сообщает Ura.news со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина.

«Да, действительно, мы создаём центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области», — приводит слова Пригожина пресс-служба его компании «Конкорд».

Бизнесмен уверен, что местные жители лучше других знают свои регионы, поэтому смогут бороться с силами наступления. Ответственность за снаряжение Пригожин предложил возложить на местных предпринимателей, а сами центры ополченцев пообещал полностью финансировать сам.

В сентябре Пригожин признался, что основал ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, отряд был создан в 2014 году. Сейчас бойцы «Вагнера» принимают участие в специальной операции на Украине. В числе прочего утром 6 ноября появилась информация, что ЧВК ведёт бои за пригород Артёмовска.