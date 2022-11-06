«Умный трамвай» начал ездить по Санкт-Петербургу

14:51, 06 ноября 2022, ПАИ

Новый трёхсекционный «умный трамвай» модели «Витязь-М» прибыл в Санкт-Петербург, сообщает телеканал «Первый Питерский».

Трамваи будут оснащены асинхронными тяговыми двигателями с системой активной помощи водителю и контроля его состояния. Например, трамвай сам может снизить скорость или остановиться, в случае если водитель потерял сознание, заснул, отвлёкся. Также вагон остановится, если обнаружит вероятность столкновения с препятствием или пешеходом.

Кроме того, трамваи этой модели самостоятельно принимают решения о регулировке температуры в пассажирском салоне в зависимости от температуры окружающего воздуха за бортом.