Патриарх Кирилл заявил об угрозе гибели России

15:58, 06 ноября 2022, ПАИ

Опасности текущего времени грозят России гибелью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы они сохранили народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», — сказал он после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии.

Могущественные зарубежные силы, стоящие за навязыванием народам Руси междоусобицы, ставят себе целью ослабить и Украину, и Белоруссию, и Россию, добавил патриарх.

На освящении храма, посвящённого равноапостольному князю Владимиру, присутствовали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом. Ему же в марте 2022 года в праздник Торжества Православия патриарх Кирилл передал для этого храма старинный список чудотворной Августовской иконы Божией Матери, которая явилась русским солдатам во время Первой мировой войны, в 1914 году, перед Варшавско-Ивангородской операцией на территории современной Польши.

Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года. Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня — на нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание бесстолбное, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.

В храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.