Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Патриарх Кирилл заявил об угрозе гибели России

Опасности текущего времени грозят России гибелью, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости.

«Страна лицом к лицу сталкивается с опасностями, которые бросают вызов самому существованию нашей страны. И сегодня мы проходим через такие опасности. И конечно, просим Господа и Царицу Небесную, которая покрывает, верим, всю Русь своим державным покровом, чтобы они сохранили народ наш и все народы Руси от извне навязанной междоусобной брани», — сказал он после освящения Князь-Владимирского храма в Балашихе — главного храма Росгвардии.

Могущественные зарубежные силы, стоящие за навязыванием народам Руси междоусобицы, ставят себе целью ослабить и Украину, и Белоруссию, и Россию, добавил патриарх.

На освящении храма, посвящённого равноапостольному князю Владимиру, присутствовали лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов.

Генерал Золотов принимал решение о строительстве храма вместе с патриархом Кириллом. Ему же в марте 2022 года в праздник Торжества Православия патриарх Кирилл передал для этого храма старинный список чудотворной Августовской иконы Божией Матери, которая явилась русским солдатам во время Первой мировой войны, в 1914 году, перед Варшавско-Ивангородской операцией на территории современной Польши.

Закладка камня в основание будущего храма состоялась в конце 2016 года, а первая литургия в строящемся храме прошла в День крещения Руси, 28 июля 2020 года. Здание храма, способного вместить более 500 прихожан, имеет более 40 метров в высоту и разделено на два уровня — на нижний крестильный храм и верхний с тремя престолами, где будут проходить богослужения. Здание бесстолбное, колокольня и купол представляют собой единую конструкцию, кровля выполнена из меди.

В храмовый комплекс также входит приходской дом с воскресной школой для детей и залом на 48 человек, в котором можно проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Комплекс находится рядом с военным городком для семей военнослужащих дивизии имени Дзержинского Росгвардии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

08 ноября 2022

Детский фонд приглашает псковичей присоединиться к новогодней благотворительной акции
08 ноября 2022

В администрации Пскова произошли кадровые изменения
08 ноября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Инаугурация главы Пскова Бориса Елкина
08 ноября 2022

В Пустошкинском районе устранили цифровое неравенство
08 ноября 2022

В январе в новую школу на Юбилейной в Пскове придут первые ученики
08 ноября 2022

Доходы мобилизованных не учитывают при назначении мер соцподдержки
08 ноября 2022

В Псковской области готовятся к введению в школах военной подготовки
08 ноября 2022

Михаил Ведерников провёл встречу с новым руководителем Псковского УФАС

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...