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Общество

Последние 8 лет стали самыми жаркими с момента начала метеонаблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) признала последние восемь лет самыми жаркими с момента начала метеонаблюдений, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на доклад этой структуры ООН.

В докладе ВМО отмечается, что среднемировая температура в 2022 году будет примерно на 1,15 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальный период (1850–1900). Это означает, что каждый год, начиная с 2016-го, был рекордно жарким. Следствием этого станет вряд ли достижимой общемировая цель ограничить уровень глобального потепления 1,5 градуса Цельсия.

Эксперты ВМО констатируют, что выбросы парниковых газов в атмосферу привели к повышению уровня Мирового океана и таянию льдов, вследствие чего экстремальную погоду фиксировали в различных частях мира, от Пакистана до Пуэрто-Рико, в Гренландии на высоте 3,2 тыс. метров над уровнем моря впервые прошёл дождь.

Публикация доклада ВМО приурочена к конференции ООН, посвящённой изменению климата, которая открылась в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе (Египет).

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