«Десантный батюшка» протоиерей Михаил Васильев погиб в зоне СВО

17:36, 06 ноября 2022, ПАИ

Протоиерей Михаил Васильев, «десантный батюшка», находясь на боевых позициях в зоне СВО, погиб от разорвавшегося шрапнельного снаряда, сообщается в группе «76 гв дшд ВДВ Псков ZOV» в соцсети «ВКонтакте».

С 2017 года он был настоятелем храма Преподобного Ильи Муромца и Святой Великомученицы Варвары в Московской области, до этого являлся настоятелем главного храма Военно-воздушных сил РФ в Сокольниках.

Не раз участвовал в военных операциях в качестве военного священника в Чечне. Крестил там свыше трёх тысяч военнослужащих, совершил более 100 прыжков с парашютом. Также участвовал в миротворческих операциях в Боснии, Косово, в боевых действиях на Северном Кавказе, в Абхазии, Киргизии.