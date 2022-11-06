Серебро и бронзу завоевали великолукские спортсменки в Ржеве
Турнир по самбо памяти тренера и мастера спорта России Г. М. Азаряна прошел в Ржеве, сообщает газета «Наш путь».
Спортсмены Великолукского района уже не первый год принимают участие в данном турнире. В результате соревнований в этом году спортсменки из Великолуксого района Карина Пивоварова и Вероника Хамицкая завоевали серебро, а Арина Зайцева – бронзу. Тренерами девушек выступают Антон Барканов и Евгения Мишанова.
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