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Общество

Серебро и бронзу завоевали великолукские спортсменки в Ржеве

Турнир по самбо памяти тренера и мастера спорта России Г. М. Азаряна прошел в Ржеве, сообщает газета «Наш путь».

Спортсмены Великолукского района уже не первый год принимают участие в данном турнире. В результате соревнований в этом году спортсменки из Великолуксого района Карина Пивоварова и Вероника Хамицкая завоевали серебро, а Арина Зайцева – бронзу. Тренерами девушек выступают Антон Барканов и Евгения Мишанова.  

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