Японский вид творчества реализуется мастерицами из Острова

18:49, 06 ноября 2022, ПАИ

В Острове среди мастеров декоративно-прикладного творчества немало тех, кто занимается вязанием игрушек в технике «амигуруми». Об этом Псковскому агентству информации сообщила газета «Островские вести».

Чем привлекает рукодельниц этот вид творчества, пришедший к нам из Японии, поделилась член любительского объединения Центра культуры «Юбилейный» «Город мастеров» Светлана Чепурова.



«Амигуруми — искусство вязания на спицах или крючком маленьких мягких зверушек, героев мульфильмов не требует больших затрат. Благодаря полету фантазии дает возможность делать своими руками забавные и необычные вещицы», — рассказала Светлана.

Мастер вязаных игрушек принимает активное участие в выставках, ярмарках мастеров декоративно-прикладного творчества. Ее вязаные игрушки нравятся не только детям, но и взрослым.



В основном она вяжет зверят — от классических зайцев и мишек до китов и кальмаров, иногда — куколок и даже «ожившие» предметы, вроде кружек или цветочных горшков с глазками. Мастерица считает, что, в первую очередь, такая игрушка должна быть милой, мягкой и трогательной. Недаром амигуруми называют творчеством для настроения.



«Попробуйте взять в руки крючок, и хорошее настроение вам гарантировано», — уверена Светлана Чепурова.