В Музее истории города Печоры выступили пианистки и виолончелистка

19:28, 06 ноября 2022, ПАИ

Вечер классической музыки прошёл в Музее истории города Печоры. Своими впечатлениями поделился слушатель концерта Сергей Маркелов.

«Это доставляет большое удовольствие — следить за работой мастера. А если этот мастер — музыкант, то слушать его без желания от души поаплодировать, чтобы выразить свои чувства, просто не получается», — сообщает Сергей.

Перед гостями выступали пианистки Варвара Орлеанская, София Мальцева и виолончелистка Мария Бадмаева. Девушки ещё обучаются. Но, несмотря на это, желающих попасть на их концерт было большое количество, в гостиную постепенно ставили дополнительные стулья, а многие гости привели своих детей.

«Надо сказать, среди печерян сформировался круг ценителей настоящей музыки, классической и современной, которая для того, чтобы потопать ногой в такт или покивать головой, а для того, чтобы испытать погружение в мир чувств и переживаний композиторови при сочинении ими музыки. Но это произойдёт при условии нашей готовности внимать такому звуку и при талантливом проникновенном исполнении такой музыки мастерами», — подытожил Сергей Маркелов.