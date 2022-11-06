Студент ВГСХА вошёл в число лауреатов конкурса молодых конструкторов

20:26, 06 ноября 2022, ПАИ

Ассоциация «Росспецмаш» (учредитель национальной премии имени А. А. Ежевского) объявила имена победителей ежегодного конкурса молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, который ежегодно проходит при поддержке Минпромторга России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

В списке лауреатов конкурса — студент третьего курса Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Павел Азарченко. Он представил проект «Разработка термоэлектрического генератора для комбайна АCROS 585». Его научный руководитель — кандидат технических наук, доцент, председатель Совета молодых учёных и специалистов Николай Максимов.

Всего лауреатами премии стали 12 студентов, представляющих вузы Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Алтайского края, Краснодарского края, Псковской, Свердловской, Челябинской, Кировской, Пензенской и Вологодской областей.

Конкурсные работы охватывают широкий спектр актуальных для сельхозмашиностроения направлений, в частности проектирование комплектующих и узлов для сельхозтехники, автоматизацию сельхозпроизводства, разработку почвообрабатывающих агрегатов, машин для садоводства, внесения удобрений, посевной техники и др.

Торжественное награждение лауреатов пройдёт в конце этого года в Ростове-на-Дону на территории одного из ведущих российских и мировых производителей сельхозтехники — компании «Ростсельмаш», которая является стратегическим партнёром премии в текущем году. Победители конкурса подробно познакомятся с производственными площадками предприятия, пообщаются с сотрудниками конструкторского бюро, увидят реализованные масштабные инвестиционные проекты.