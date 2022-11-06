Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студент ВГСХА вошёл в число лауреатов конкурса молодых конструкторов

Ассоциация «Росспецмаш» (учредитель национальной премии имени А. А. Ежевского) объявила имена победителей ежегодного конкурса молодых конструкторов в сфере сельхозмашиностроения, который ежегодно проходит при поддержке Минпромторга России. Об этом сообщает пресс-служба правительства Псковской области.

В списке лауреатов конкурса — студент третьего курса Великолукской государственной сельскохозяйственной академии Павел Азарченко. Он представил проект «Разработка термоэлектрического генератора для комбайна АCROS 585». Его научный руководитель — кандидат технических наук, доцент, председатель Совета молодых учёных и специалистов Николай Максимов.

Всего лауреатами премии стали 12 студентов, представляющих вузы Кабардино-Балкарской Республики, Республики Башкортостан, Алтайского края, Краснодарского края, Псковской, Свердловской, Челябинской, Кировской, Пензенской и Вологодской областей.

Конкурсные работы охватывают широкий спектр актуальных для сельхозмашиностроения направлений, в частности проектирование комплектующих и узлов для сельхозтехники, автоматизацию сельхозпроизводства, разработку почвообрабатывающих агрегатов, машин для садоводства, внесения удобрений, посевной техники и др.

Торжественное награждение лауреатов пройдёт в конце этого года в Ростове-на-Дону на территории одного из ведущих российских и мировых производителей сельхозтехники — компании «Ростсельмаш», которая является стратегическим партнёром премии в текущем году. Победители конкурса подробно познакомятся с производственными площадками предприятия, пообщаются с сотрудниками конструкторского бюро, увидят реализованные масштабные инвестиционные проекты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 ноября 2022

Культуру лозоплетения продолжает развивать острович
06 ноября 2022

Самолёт в Псков задержан до утра из-за тумана в аэропорту прибытия
06 ноября 2022

Согласован линейный объект газопровода в Гдовском районе

06 ноября 2022

Коллектив из Идрицы выступил на Первом канале
06 ноября 2022

Самолёт из Москвы в Псков задерживается
06 ноября 2022

Стали известны первые итоги чемпионата по регби-7
06 ноября 2022

Полиция Латвии разбирается с женщиной, включившей гимн России
06 ноября 2022

Ремонтные и строительные работы проведены в великолукских котельных

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...