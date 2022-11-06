Пенсионер попал под колёса автомобиля у автобусной остановки
В Островском районе в деревне Карпово водитель, управляя автомобилем Renault Duster, допустил наезд на пешехода у автобусной остановки.
В результате ДТП пострадал пенсионер, госпитализирован в медучреждение.
По предварительным данным, мужчина переходил дорогу в не положенном месте, а также находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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