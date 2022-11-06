Медиацентр для освещения спортивных мероприятий появится в Великих Луках

20:46, 06 ноября 2022, ПАИ

В Великих Луках появится медиацентр для освещения спортивных мероприятий, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В управлении образования прошла пресс-конференция с победителями Всероссийского грантового конкурса, которые рассказали о своих проектах и их реализации.

Так, победителем конкурса «Росмолодёжь. Гранты» (2-й сезон) стал преподаватель кафедры теории и методики лёгкой атлетики ВЛГАФК Максим Барканов. Его проект называется «Физкультурно-спортивный медиацентр».

«В нашем городе существует недостаток освещения спортивных мероприятий, и мы захотели этот пробел восполнить и сформировать медиацентр», — пояснил Максим Барканов.

По его словам, в медиацентре будет работать команда из 30 человек. В рамках данного проекта студенты будут освещать спортивные мероприятия в городе Великие Луки, делать фото- и видеоотчёты. Для таких публикаций создадут специальные аккаунты на различных платформах. Это позволит акцентировать внимание на спортивных соревнованиях различных уровней и популяризировать здоровый образ жизни.