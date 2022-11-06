Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Медиацентр для освещения спортивных мероприятий появится в Великих Луках

В Великих Луках появится медиацентр для освещения спортивных мероприятий, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В управлении образования прошла пресс-конференция с победителями Всероссийского грантового конкурса, которые рассказали о своих проектах и их реализации. 

Так, победителем конкурса «Росмолодёжь. Гранты» (2-й сезон) стал преподаватель кафедры теории и методики лёгкой атлетики ВЛГАФК Максим Барканов. Его проект называется «Физкультурно-спортивный медиацентр».

«В нашем городе существует недостаток освещения спортивных мероприятий, и мы захотели этот пробел восполнить и сформировать медиацентр», — пояснил Максим Барканов.

По его словам, в медиацентре будет работать команда из 30 человек. В рамках данного проекта студенты будут освещать спортивные мероприятия в городе Великие Луки, делать фото- и видеоотчёты. Для таких публикаций создадут специальные аккаунты на различных платформах. Это позволит акцентировать внимание на спортивных соревнованиях различных уровней и популяризировать здоровый образ жизни.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

06 ноября 2022

Культуру лозоплетения продолжает развивать острович
06 ноября 2022

Самолёт в Псков задержан до утра из-за тумана в аэропорту прибытия
06 ноября 2022

Согласован линейный объект газопровода в Гдовском районе

06 ноября 2022

Коллектив из Идрицы выступил на Первом канале
06 ноября 2022

Самолёт из Москвы в Псков задерживается
06 ноября 2022

Стали известны первые итоги чемпионата по регби-7
06 ноября 2022

Полиция Латвии разбирается с женщиной, включившей гимн России
06 ноября 2022

Ремонтные и строительные работы проведены в великолукских котельных

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...