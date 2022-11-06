Медиацентр для освещения спортивных мероприятий появится в Великих Луках
В Великих Луках появится медиацентр для освещения спортивных мероприятий, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
В управлении образования прошла пресс-конференция с победителями Всероссийского грантового конкурса, которые рассказали о своих проектах и их реализации.
Так, победителем конкурса «Росмолодёжь. Гранты» (2-й сезон) стал преподаватель кафедры теории и методики лёгкой атлетики ВЛГАФК Максим Барканов. Его проект называется «Физкультурно-спортивный медиацентр».
«В нашем городе существует недостаток освещения спортивных мероприятий, и мы захотели этот пробел восполнить и сформировать медиацентр», — пояснил Максим Барканов.
По его словам, в медиацентре будет работать команда из 30 человек. В рамках данного проекта студенты будут освещать спортивные мероприятия в городе Великие Луки, делать фото- и видеоотчёты. Для таких публикаций создадут специальные аккаунты на различных платформах. Это позволит акцентировать внимание на спортивных соревнованиях различных уровней и популяризировать здоровый образ жизни.