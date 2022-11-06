Патриарх Кирилл выразил соболезнования по поводу смерти «десантного батюшки»

21:09, 06 ноября 2022, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью настоятеля храма при штабе ракетных войск стратегического назначения Михаила Васильева, который погиб в зоне специальной военной операции на Украине при выполнении своих обязанностей. Об этом говорится в заявлении Русской православной церкви.

«С глубокой скорбью воспринял весть о трагической гибели протоиерея Михаила Васильева. Мужественный, решительный и самоотверженный пастырь — таким почившего знали не только собратья и сослужители у престола Божия, но и многие солдаты и офицеры, которых отец Михаил многие годы окормлял духовно и которые нередко с любовью называли его «десантным батюшкой», уважая за крепкую волю, стойкость и готовность разделять с пасомыми все тяготы нелёгкого ратного дела», — сказал он.

Патриарх Кирилл также отметил, что протоиерей нёс священническое служение в самых непростых и порою опасных боевых условиях, всегда стараясь поддержать, укрепить и утешить воинов, «показывая личный пример жертвенности, христианской любви и твёрдого упования на Господа». «Почивший до конца исполнил пастырский долг, не оставив своих духовных чад даже ценою собственной жизни», — добавил он.

Напомним, протоиерей Михаил Васильев, «десантный батюшка», находясь на боевых позициях в зоне СВО, погиб от разорвавшегося шрапнельного снаряда.