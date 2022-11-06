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Общество

Культуру лозоплетения продолжает развивать острович

В Год культурного наследия народов России учреждения культуры Островского района продолжают знакомить население с местными мастерами-умельцами, сообщает газета «Островские вести».

В Дуловском сельском клубе открыта выставка «Волшебная лоза» мастера лозоплетения Игоря Григорьева. Творчеством Игорь Григорьев занимается в свободное от работы время, искусство плетения из лозы постигал самостоятельно: учился по книгам и журналам, досконально изучая этот вид ремесла, которым в былые времена владели многое в округе. Сегодня их уже нет, но благодаря энтузиастам с творческой жилкой, таким как Игорь Григорьев, ремесло продолжает жить.

Изделия из лозы мастр делает для использования в быту, для красоты интерьера. Много плетёных изделий им вручено в подарок односельчанам, которые с удовольствием используют их по назначению.

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