Помочь сиротам советует сегодня народный календарь

07:33, 07 ноября 2022, ПАИ

«Дедовские плачи» наступили по народному календарю сегодня, 7 ноября. Об этом пишет портал calend.ru.

В этот осенний день вся природа плачет — дождём или снегом. И люди стали плакать вместе с ней — устраивать ритуальные плачи, которые получили название дедовских, вспоминать умерших родственников и друзей.

Полагалось обязательно сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. В прежние времена есть и пить (особенно алкоголь) на погосте было не принято, еду на могиле тоже не оставляли — отдавали ее нищим. Придя домой, накрывали обильный стол, старались поставить на него те блюда, которым отдавали предпочтение умершие родственники.

Кроме того, полагалось в этот день оказать помощь сиротам и обездоленным, ведь их жизнь обычно была несладкой. Недаром русские люди говорили: «В сиротстве жить — день-деньской слезы лить».

На дедовские плачи особые приметы существовали для торговцев — им, например, запрещалось есть хлеб. Те же, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место — иначе можно было спугнуть удачу.