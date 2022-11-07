Российские разработчики приступили к сертификации летающего такси

08:08, 07 ноября 2022, ПАИ

К сертификации своей разработки как гражданского воздушного судна приступили российские разработчики беспилотного аэротакси Hover. Планируется, что первые коммерческие полеты начнутся в 2025 году. Об этом сообщил генеральный директор стартапа Hover Александр Атаманов.

«Совместно со специалистами Московского авиационного института в настоящее время мы работаем над сертификацией нашей разработки как гражданского воздушного судна: готовим необходимые для ее успешного прохождения документы. Процесс сертификации не быстрый. Однако мы, как и прежде, уверены, что к 2025 году наше аэротакси станет доступным для коммерческого использования», - рассказал разработчик.

Он также подчеркнул, что компания работает над новой версией воздушного транспорта с улучшенными параметрами безопасности полётов, пишет РИА Новости.

Компания разрабатывает дрон с 2019 года. Двухместный аппарат с вертикальным взлетом способен подниматься на высоту до 150 метров и разгоняться до скорости 200 километров в час. При этом заряда батареи хватает на 40 минут.