Как получить выплаты после смерти родственника, объяснила юрист

08:56, 07 ноября 2022, ПАИ

Как получить выплаты на погребение, в связи со смертью кормильца и невыплаченную зарплату умершего родственника, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

«В соответствии с Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», если погребение осуществлялось за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или другого лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, им выплачивается социальное пособие в размере, равном стоимости услуг, но не превышающем 4000 рублей, с последующей индексацией один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год», — напомнила эксперт. Коэффициент индексации определяется правительством РФ.

Для получения выплаты на погребение можно обратиться на основании справки о смерти в:

— территориальный орган ПФР, где умерший получал пенсию;

— организацию, которая являлась страхователем умершего по обязательному социальному страхованию;

— орган социальной защиты населения по месту жительства в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.

По закону право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены его семьи, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке). Одному из родителей, супругу или другим членам семьи (дети, братья, сестра, внуки, дедушка и бабушки в определенных случаях) эта пенсия назначается независимо от того, состояли они или нет на иждивении умершего кормильца, уточнила юрист.

Согласно пункту 3 статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях», члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

По словам юриста, заявление о получении страховой пенсии по случаю смерти кормильца может быть подано в территориальный орган ПФР по месту жительства либо в МФЦ.

«В соответствии со статьей 141 ТК РФ заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его смерти», — продолжила Спиридонова. При этом выдать зарплату обязаны не позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих документов. А чтобы ее получить, достаточно обратиться к работодателю с необходимыми документами, добавила она.