Депутаты предлагают размещать флаг России на зданиях детсадов и вузов

08:21, 07 ноября 2022, ПАИ

Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким 7 ноября намерена внести в Госдуму поправки в закон «О Государственном флаге РФ». Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ.

В документе предложено увеличить число зданий, на которых обязательно должен присутствовать государственный флаг. К таковым авторы инициативы хотят отнести образовательные организации вне зависимости от формы собственности, а также государственные и муниципальные учреждения.

Сейчас закон обязывает вывешивать государственный флаг на зданиях школ, но норма не распространяется на дошкольные учреждения, учреждения среднего профессионального образования и вузы, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

«Это влечет за собой неоднородность процесса воспитания патриотизма в действующей системе образования», — считают авторы документа.

Если обязать вывешивать флаг все учебные заведения, это позволит выстроить последовательное воспитание патриотизма у всего подрастающего поколения, отмечается в пояснительной записке. В пресс-службе фракции уточнили, что речь идет о детских садах, колледжах, техникумах, училищах и вузах.

«Размещение флага РФ на зданиях или территориях государственных и муниципальных учреждений направлено на упрочнение взаимосвязи между обществом и государством, как одного из ключевых гарантов поддержки и развития этих сфер, в том числе посредством реализации политики, направленной на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека», — подчеркивается в документе.

Как сообщили в пресс-службе фракции, к таким зданиям могут быть отнесены также, например, поликлиники и больницы.

