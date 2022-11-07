В Порховском районе из-за короткого замыкания произошло два пожара

10:16, 07 ноября 2022, ПАИ

Садовый дом загорелся в порховской деревне Смена 6 ноября. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Псковской области.

Пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки. Огнем повреждена пристроенная веранда и кровля дома. По той же причине сгорела крыша хозпостройки в деревне Веретье.

Кроме того, на улице Кузнечной в Печорах сгорело бесхозное строение. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

А из-за нарушения правил безопасности при устройстве дымохода загорелась хозпостройка на улице Северной в Пустошке. Поврежден потолок. Пожарным удалось отстоять жилой дом, баню и две хозпостройки.