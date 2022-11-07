Водитель без прав устроил ДТП в Пушкиногорском районе, пострадал подросток

10:24, 07 ноября 2022, ПАИ

ДТП произошло на 388-м километре дороги Санкт-Петербург – Невель в Пушкиногорском районе 5 ноября около 1:00, сообщили Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108, не имеющий права управления транспортными средствами, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с LADA Largus, за рулем которой находилась 51-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали водитель и 16-летний пассажир автомобиля ВАЗ.

На месте дорожной аварии работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ДПС.