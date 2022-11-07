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Общество

12 ноября в Великие Луки приедет мобильная бригада инфекционистов

12 ноября состоится первый выезд бригады врачей-инфекционистов Псковской областной инфекционной клинической больницы на юг Псковской области. Специалисты посетят Великие Луки на передвижном медицинском комплексе. Возглавит команду главный внештатный инфекционист региона Елена Карзанова, сообщили Псковскому агентству информации в медучреждении.

Главная цель этой поездки — осмотр пациентов с инфекционной патологией, а также диагностика у населения вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. Медики будут принимать всех желающих в филиале «Великолукский» по адресу: Октябрьский проспект, 127. Консультация абсолютно бесплатная - по полису ОМС.

Предварительная запись будет производиться по единому многоканальному телефону информационного центра в Пскове: 8 (8112) 294-122 (с 9:00 до 19:00 ежедневно).

Начало приема в 9:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС, клинический и биохимический анализ крови (годность 10 дней). Последний можно сдать платно, перед приемом специалиста.

Кроме того, вы сможете пройти бесплатное экспресс-исследование на ВИЧ и получить другие платные услуги. В частности, пациентам предлагают:

- глистно-паразитарную инвазию;

- исследование на гепатиты;

- герпес-вирусы.

Также аллергодиагностику и паразитозы; острые кишечные заболевания; диагностику COVID-19 (ПЦР, ИХА, антитела).

Врачи предложат исследования по результатам осмотра.

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