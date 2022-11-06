Пушкинский заповедник в графике представили москвичам

10:39, 07 ноября 2022, ПАИ

Выставку «Пушкинский заповедник в графике. К столетию основания музея» открыли 5 ноября в музее-усадьбе «Лопасня-Зачатьевское» в Московской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Напомним, что история этого имения связана с фамилиями Пушкиных, Гончаровых, Ланских, находившихся в родстве. Здесь, в частности, похоронены старший сын поэта, Александр Александрович, а также внуки и правнучка поэта. В настоящее время музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» входит в Сообщество пушкинских музеев России и ближнего зарубежья и плодотворно сотрудничает с псковским «Михайловским».

В экспозиции, подготовленной для коллег из Подмосковья в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», — более тридцати графических работ, выполненных разными авторами в период с 1924 по 2017 год. В эту своего рода «художественную летопись» псковских пушкинских мест вошли виды Святогорского монастыря, мемориальных усадеб и типологической, воссозданной на первую половину XIX столетия, «Пушкинской деревни». Есть также интерьеры и экспонаты домов-музеев, многое другое. Отдельные работы из этого очень интересного ряда представлены широкому зрителю впервые.

Планируется, что выставка «Пушкинский заповедник в графике» будет работать в Лопасне до 8 февраля будущего года. Возрастная рекомендация для зрительской аудитории — 6+.