Театральная мастерская «Гвозди» из Пскова отправится на гастроли в Москву

10:39, 07 ноября 2022, ПАИ

Коллектив детской мастерской «Гвозди» при Псковском театре драмы приглашен на Второй межрегиональный фестиваль детских любительских театральных коллективов «Образ». 24 ноября студийцы представят спектакль «Что в конверте?» в постановке Александра Суховского и Людмилы Масленниковой в Театре имени С. В. Образцова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Фестиваль «Образ» пройдет в Москве с 20 по 24 ноября. В течение четырех дней более ста участников от 5 до 15 лет представят зрителям свои творческие работы. Театральный форум объединит коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Липецка, Воронежа, Сочи, Томска, Иркутска, Нижнего Тагила, Архангельска. Целью фестиваля «Образ» является организация единого профессионального театрального пространства страны для детей и педагогов театральных студий.

Детская театральная мастерская «Гвозди» работает с 2015 года. Это творческий интерактивный проект для детей и подростков на базе Псковского театра драмы. Режиссеры, артисты, представители других театральных профессий проводят тренинги, мастер-классы для детей, совместно с детьми создают и показывают спектакли.

В мастерской в разных группах занимаются дети от 8 до 18 лет. Студийцы участвуют в регулярных занятиях и играют в выпускных постановках. Спектакль «Что в конверте?» в постановке педагогов студии Александра Суховского и Людмилы Масленниковой стал итоговой работой сезона 2021/2022. Художник спектакля – Александр Стройло, главный художник Псковского театра драмы, заслуженный художник РФ.

Увидеть спектакль «Что в конверте?» в Псковском театре драмы можно будет 13 и 14 декабря. Билеты на официальном сайте.