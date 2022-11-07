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Общество

Косметолог раскрыла три бесполезные процедуры по омоложению

Три дорогие, но бесполезные омолаживающие процедуры назвала косметолог Сэм (фамилия неизвестна) из британской клиники Bliss Aesthetics. Видео на эту тему появилось в ее личном TikTok-аккаунте, который насчитывает более 18 тысяч подписчиков.

В первую очередь врач призвала зрителей отказаться от нитевого лифтинга (методика омоложения лица, которая осуществляется с помощью ввода через прокол на коже ревитализирующих нитей). «Очень сомнительные результаты при высоком риске осложнений в виде различных инфекций», — объяснила она.

После этого специалист обратила внимание на безоперационную блефаропластику (подтяжка кожи век без хирургического вмешательства). Сэм назвала данную услугу «причудой» с недолговечным эффектом и подчеркнула, что она также вызывает неприятные последствия у многих клиентов, передает Lenta.ru.

Заключительной в списке бесполезных процедур медика оказалась контурная пластика глаз (введение филлеров на основе гиалуроновой кислоты), которая чаще всего предлагается клиентам, страдающим от отеков.

Пост британки стал вирусным и набрал 260 тысяч просмотров. Другие пользователи соцсети обсудили информацию Сэм в комментариях. «Делала контурную пластику глаз около 10 лет назад. Из-за этого у меня до сих пор проблемы!», «О нет, я уже записалась на пластику глаз. У меня там такие вмятины», «Полностью согласна с каждым пунктом», — писали они.

В октябре российский хирург Дмитрий Скворцов назвал самые востребованные виды пластических операций у девушек. Так, среди наиболее популярных процедур у клиенток в возрасте около 20 лет и немного старше оказалась ринопластика. При этом, по словам врача, чаще всего в его кабинет приходят пациентки с выдающейся горбинкой на носу, полученной, в частности, в результате травмы.

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