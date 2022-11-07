Стрелявшего по соседским окнам хулигана будут судить в Пскове

11:14, 07 ноября 2022, ПАИ

Стрелявшего по соседским окнам хулигана будут судить в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре города.

Пскович обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия).

Следствие установило, что мужчина, законно владевший гладкоствольным охотничьим ружьем, после выпитого алкоголя решил пострелять с балкона своей квартиры в многоэтажном доме на Рижском проспекте. Произведя не менее 20 выстрелов в воздух, мужчина причинил ущерб имуществу своих соседей – повредил стеклопакеты и мебель.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Стрелку грозит лишение свободы на срок до семи лет.