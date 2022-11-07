Пскович совершил разбой ради водки и селёдки

11:19, 07 ноября 2022, ПАИ

Пскович совершил разбой ради водки и селёдки, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 162 УК РФ - разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Следствие установило, что мужчина вместе со знакомой зашли в магазин, где женщина купила две бутылки водки, банку селедки, колбасу и сигареты. Спутница предложила другу совместное застолье. Выпив бутылку водки, мужчина предложил женщине отдать ему деньги, но она отказалась. Тогда он избил знакомую, забрал у нее пакет и скрылся с места преступления.

Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом или без такового.