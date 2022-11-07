В Великих Луках за растрату будут судить экс-директора предприятия

11:58, 07 ноября 2022, ПАИ

В Великолукский городской суд направлено уголовное дело по обвинению бывшего директора муниципального предприятия в растрате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе предварительного расследования установлено, что в 2016 году руководитель совершил растрату вверенных ему денег в размере 20 тысяч рублей, принадлежащих предприятию. Он оплатил административный штраф своего сотрудника, который ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности.

Санкция части 3 статьи 160 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказания, в том числе в виде лишения свободы на срок до 6 лет.